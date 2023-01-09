مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يقدم خدمات نسائية شاملة بأحدث النظم للتشخيص والعلاج
يقدم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، خدمات نسائية شاملة ومتكاملة لمراجِعاته من كل الفئات العمرية، ويوليهن اهتمامًا ورعاية منقطعة النظير؛ وذلك بإعداد باقة من أرقى البرامج الصحية النوعية لمتابعة صحة المرأة والحمل والكشف المبكر عن سرطانات عنق الرحم والثدي، إضافة إلى إجراء التشخيص بأحدث المناظير النسائية وجراحاتها.
ذكرت ذلك الدكتورة لينا محمد الترتير استشارية النساء والولادة بالمستشفى الحاصلة دبلوم (CMRITO) من الجمعية الكندية للأشعة التشخيصية بمدينة أونتاريو. والتي أضافت أن خدمات الرعاية الطبية النسائية بالمستشفى تتم على أيدي كفاءات طبية متخصصة من حمَلة الشهادات الأوروبية والأمريكية، باستخدام أحدث تكنولوجيا التشخيص المتقدمة في مجال النساء والولادة؛ فضلًا عن تقديم برامج توعوية وغذائية متخصصة للحوامل والمرضعات.
وأوضحت أن عمليات الولادة بالمستشفى تتم بطاقم نسائي 100%، في جو من الأمان والراحة للأم والطفل، بأيدي استشاريات مؤهَّلات في حضور طبيبة متخصصة في العناية بالأطفال حديثي الولادة، وإقامة هادئة في أجنحة وغرف تنويم فاخرة ورعاية فائقة الجودة على مدار الساعة.
وأوضحت الدكتورة "لينا" أن المناظير النسائية تطورت خلال السنوات الماضية بصورة كبيرة ومتسارعة، وأصبحت أكثر من مجرد إجراء عمليات جراحية محدودة؛ كربط قنوات فالوب، وفتح انسداداتها، وصولًا إلى القدرة الكاملة على أداء العمليات الجراحية النسائية الكبرى مثل استئصال الرحم وأكياس المبيض وإزالة الألياف الرحمية، وعلاج بطانة الهاجرة.
شارحةً أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث أنواع المناظير الجراحية النسائية والتي تتميز بالأمان العالي وإجراء شق جراحي صغير، وبقاءٍ أقصر بالمستشفى وسرعة التعافي بعد العمليات مقارنة بالعمليات والمناظير التقليدية.
وقالت الدكتور "لينا": إن خدمات المناظير النسائية (Hysteroscopic) توفر عدة استخدامات، منها تشخيص تأخر الحمل أو النزف الرحمي؛ فضلًا عن أخذ عينات من بطانه الرحم. كما تُستخدم المناظير أيضًا في جراحات استئصال اللحميات والتليفات، علاوة على فك الالتصاقات الرحمية الداخلية.
وأضافت أن المستشفى وفر أيضًا منظار (laparoscopy)، الذي يُستخدم لجراحة وتشخيص الرحم من الخارج وقنوات فالوب والمبيضين، علاوة على استخدامه في استئصال ومعالجة الحمل خارج الرحم واستكشاف التليفات الرحمية، وكذلك استئصال أكياس المبيض والرحم في الحالات المتأخرة.