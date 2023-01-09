مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يقدم خدمات نسائية شاملة بأحدث النظم للتشخيص والعلاج

وقالت الدكتور "لينا": إن خدمات المناظير النسائية (Hysteroscopic) توفر عدة استخدامات، منها تشخيص تأخر الحمل أو النزف الرحمي؛ فضلًا عن أخذ عينات من بطانه الرحم. كما تُستخدم المناظير أيضًا في جراحات استئصال اللحميات والتليفات، علاوة على فك الالتصاقات الرحمية الداخلية.