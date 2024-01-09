ملتقى "طويق للنحت" يعود لإثراء الحياة واحتضان المواهب من 14 يناير حتى 8 فبراير

يُذكر أن الملتقى يستقبل المهتمين والزوار لمشاهدة النحت الحيّ من الساعة 10 صباحًا حتى 12:30 مساءً، ومن الساعة 2 حتى 5 مساءً طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الأحد، كما يمكن معرفة المزيد من المعلومات حول "ملتقى طويق للنحت 2024" و"برنامج الرياض آرت"، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.