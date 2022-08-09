"أدير العقارية" تطرح فرصتي "دانة الجنوب" في خميس مشيط للبيع في مزاد علني

ولفت "آل سعد" إلى أن استراحة خميس مشيط التي تتميز بهدوئها وجمال موقعها في قرية النعمان جنوب المدينة، تمثل فرصة استثمارية فريدة حيث تفتح مساحتها المثالية، وتصميمها النموذجي، آفاقًا رحبة للمستثمرين من خلال تطويرها لتصبح واحدة من أجمل قاعات الاحتفالات في المنطقة التي تعكس تراث المدينة، أو تجهيزها على أعلى مستوى لتنافس كل من حولها من استراحات بأناقتها وفخامتها، أو اقتنائها للتفرد ببهاء موقعها، ونقاء هوائها.