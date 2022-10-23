صندوق التنمية الزراعية يُطلق الرقم الموحد لخدمة المستفيدين

ويوفر الصندوق عبر الرقم الموحد الجديد، خدمة الرد على الاتصالات التي تشمل الرد على استفسارات المستفيدين حول المنتجات الائتمانية والخدمات المتنوعة التي يقدمها، وكذلك الاستفسار عن معاملات العملاء الحاليين أو تقديم خدمات الدعم الفني، إضافة إلى استقبال الاقتراحات أو البلاغات والشكاوى.