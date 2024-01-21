ارتفاع مؤشر إيرادات أكاديمية الجزيرة العالمية خلال عام 2023 بنسبة 25%

سجل مؤشر أداء إجمالي الإيرادات لشركة أكاديمية الجزيرة العالمية ارتفاعًا وصل إلى 25% خلال عام 2023 مقارنة بالعام 2022
وبينت أكاديمية الجزيرة العالمية وفق بياناتها الرسمية زيادة في رأس مالها الإضافي على أساس سنوي مسجلة توسعًا في رأس مالها من خلال مجموعة من الاستحواذات المتنوعة.
وقال الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز العواد إن سبب ارتفاع إجمالي الإيرادات بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات المستحوذ عليها، وكذلك ارتفاع حجم مشاريع الشركة.
وأرجع الدكتور العواد المؤشرات الإيجابية لتقدم الشركة إلى الانفتاح الكبير في سوق التدريب والنهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها المملكة بفضل الله على مختلف القطاعات، ومنها قطاع التدريب، الأمر الذي عزز عمل الشركة من خلال تبنيها مجموعة من الخطط التي واكبت متطلبات المرحلة الحالية والقادمة كإدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع التدريب والتعليم بهدف رفع كفاءة جودة التشغيل، الأمر الذي حقق الكثير من النتائج الملموسة على أرض الواقع.
وحول مستقبل قطاع التدريب، قال العواد: كنت قد أوضحت سابقاً أن العام 2024 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات في ظل الثورة التقنية الكبيرة والتطورات السريعة في عالم التدريب وما يصاحبها من متغيرات حتى على مستوى البرامج التدريبية، مؤكدًا أن الشركة تعمل بكل جاهزية للتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر سلباً على عملياتها، ولتكمل ما وصلت إليه من تحقيق لأهدافها واستراتيجياتها المستقبلية.