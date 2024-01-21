ارتفاع مؤشر إيرادات أكاديمية الجزيرة العالمية خلال عام 2023 بنسبة 25%

وحول مستقبل قطاع التدريب، قال العواد: كنت قد أوضحت سابقاً أن العام 2024 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات في ظل الثورة التقنية الكبيرة والتطورات السريعة في عالم التدريب وما يصاحبها من متغيرات حتى على مستوى البرامج التدريبية، مؤكدًا أن الشركة تعمل بكل جاهزية للتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر سلباً على عملياتها، ولتكمل ما وصلت إليه من تحقيق لأهدافها واستراتيجياتها المستقبلية.