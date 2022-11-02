محليات

محافظ جدة: القيادة حريصة على تسهيل الإجراءات للمسافرين لدعم منتخبنا بالمونديال

خلال ترؤسه اجتماعًا حول استعدادات مطار الملك عبدالعزيز لنقل مشجعي كأس العالم
الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة
الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة
واس
واس

ترأس الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمقر المحافظة، اليوم، اجتماعًا؛ لمناقشة استعدادات مطار الملك عبدالعزيز الدولي للرحلات المخصصة لنقل مشجعي كأس العالم إلى دولة قطر، بحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واطلع، خلال الاجتماع، على عرض موجز عن الحركة التشغيلية للرحلات والمسافرين خلال مباريات مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم في قطر 2022م، وإجراءات المغادرة والقدوم للرحلات المخصصة للمشجعين.

وأكد حرص القيادة الرشيدة على تسهيل الإجراءات للمسافرين لدعم المنتخب السعودي، منوهًا بالخدمات التي تقدمها الجهات العاملة لخدمة الجماهير الرياضية، وتسهيل تنقلاتهم لمؤازرة المنتخب السعودي.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي
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الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي
كأس العالم قطر 2022

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