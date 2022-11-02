محافظ جدة: القيادة حريصة على تسهيل الإجراءات للمسافرين لدعم منتخبنا بالمونديال

ترأس الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمقر المحافظة، اليوم، اجتماعًا؛ لمناقشة استعدادات مطار الملك عبدالعزيز الدولي للرحلات المخصصة لنقل مشجعي كأس العالم إلى دولة قطر، بحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واطلع، خلال الاجتماع، على عرض موجز عن الحركة التشغيلية للرحلات والمسافرين خلال مباريات مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم في قطر 2022م، وإجراءات المغادرة والقدوم للرحلات المخصصة للمشجعين.
وأكد حرص القيادة الرشيدة على تسهيل الإجراءات للمسافرين لدعم المنتخب السعودي، منوهًا بالخدمات التي تقدمها الجهات العاملة لخدمة الجماهير الرياضية، وتسهيل تنقلاتهم لمؤازرة المنتخب السعودي.