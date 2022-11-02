محافظ جدة: القيادة حريصة على تسهيل الإجراءات للمسافرين لدعم منتخبنا بالمونديال

ترأس الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمقر المحافظة، اليوم، اجتماعًا؛ لمناقشة استعدادات مطار الملك عبدالعزيز الدولي للرحلات المخصصة لنقل مشجعي كأس العالم إلى دولة قطر، بحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة.