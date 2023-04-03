شاهد من العلا.. سحر المكان يمتزج بأجواء رمضان وعبق الماضي

كما يوجد في المحافظة عددٌ من الأسواق التي تعرض منتجات ومحاصيل المحافظة من فواكه وخضراوات، ومنتجات الأسر المنتجة، فيما وثَّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأجواء الرمضانية في المحافظة، بلقطات متنوعة ما بين الأسواق والميادين والمعالم وواحات النخيل.