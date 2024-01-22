"الأرصاد": أمطارٌ خفيفة على جازان وعسير والباحة ولا يُستبعد تكوُّن الضباب بتلك المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ خفيفة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.
وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية (رفحاء)، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين ونصف على باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.