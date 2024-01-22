"الأرصاد": أمطارٌ خفيفة على جازان وعسير والباحة ولا يُستبعد تكوُّن الضباب بتلك المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين ونصف على باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.