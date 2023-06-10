17 عامًا من الصبر.. فرحة حاجّ فلسطيني بعد اختياره ضمن "ضيوف خادم الحرمين"

بسعادة غامرة، روى الحاجّ الفلسطيني محمود الزناتي مشاعره بعد اختياره ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لاستضافة 1000 حاج من أسر شهداء فلسطين.
ويرى الزناتي أن المكرمة الملكية هدية الله له وأسرته لأداء مناسك الحج هذا العام.
وقال الزناتي: أنتظر هذه المنحة منذ 17 عامًا، وفرحتي كبيرة لأن ظروفي لا تسمح بتكلفة رحلة الحج، وأشكر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على هذه المنحة.
وثمّن الزناتي وقوفَ الشعب السعودي الدائم لجانب الشعب الفلسطيني.
بدورها عبرت زوجته عن فرحتها الغامرة باختيارها ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج.
وقالت لبرنامج 120 على الإخبارية: اصطفانا الله لنكون عائلة شهيد، وكنا نتمنى مثل هذه المنحة؛ لأن الظروف المادية لا تسمح لنا بتحمل تكاليف رحلة الحج.
وشملت المكرمة الملكية 1000 حاج من الضفة الغربية وقطاع غزة من أهالي الشهداء؛ تكريمًا لهم في ظلّ الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعانون منها.
وتقدم المملكة منذ 16 عامًا منحة ملكية لأهالي الشهداء والأسرى على نفقة خادم الحرمين الشريفين؛ للتخفيف عنهم، وتعبيرًا عن الاهتمام السعودي بالقضية الفلسطينية ودعمها في كافة المحافل والمجالات.