17 عامًا من الصبر.. فرحة حاجّ فلسطيني بعد اختياره ضمن "ضيوف خادم الحرمين"

وقال الزناتي: أنتظر هذه المنحة منذ 17 عامًا، وفرحتي كبيرة لأن ظروفي لا تسمح بتكلفة رحلة الحج، وأشكر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على هذه المنحة.