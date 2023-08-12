شرق جازان يشهد أمطارًا مصحوبة بالبرق والبرد.. وانقطاع الكهرباء عن بعض قرى العارضة

شهدت الأجزاء الشرقية من منطقة "جازان" هطول أمطار مصحوبة بالبرق وتساقط البرد؛ مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المشتركين منذ الساعة 12:30 ظهرًا.
ولا تزال بعض القرى في محافظة العارضة تشهد انقطاعًا حتى الثالثة عصرًا نتيجة الأمطار والصواعق، ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار؛ حيث لا تزال السماء ملبدة بالسحب.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وقال المركز: تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، نجران)، كذلك على أجزاء من مناطق: (القصيم، حائل، الجوف، تبوك) تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة؛ في حين يكون الطقس حارًّا على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.