"السديري" يثمّن إعلان ولي العهد إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية

وأشار إلى أنه يعد امتداداً للمشروعات الطموحة المعززة لمكانة العاصمة الرياض كوجهة عالمية، وسيرسخ من مكانة العاصمة الرياض لتكون ضمن أكبر الاقتصادات في العالم، وجسراً يربط الشرق والغرب، وبوابة للعالم، ودعا الله -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن ازدهاره واستقراره.