جمعية الطقس: تشكيلات للسحب الممطرة بمناطق عدة.. بينها الرياض

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد تَوقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم؛ استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدّي إلى جريان السيول على أجزاءَ من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة، كذلك على أجزاءَ من منطقتَي الرياض والشرقية، تمتدّ إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمةً جزئيًّا إلى غائمة، تتخلّلها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءَ من مناطق: المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، الجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءَ من تلك المناطق.