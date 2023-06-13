وزير الحج يزور مقر "التعاون الإسلامي" ويؤكد: خدمة ضيوف الرحمن منهج تاريخي للسعودية

وأشار إلى إطلاق المملكة مبادرة "طريق مكة" التي تهدف إلى تقليص وقت انتظار الحجاج في المطار إلى 15 دقيقة، حيث استفاد من هذه المبادرة سبع دول هي: باكستان، ماليزيا، إندونيسيا، المغرب، بنجلادش، تركيا، وكوت دي فوار، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهات ذات العلاقة في المملكة تدرس توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل دولاً أخرى في المستقبل.