"حساب المواطن" يحدد بالتفصيل خطوات التسجيل في البرنامج

وتابع: الخطوة الخامسة هي رفع الوثائق المطلوبة، حيث ستظهر الوثائق المطلوبة "إن وجدت" عند إتمام رفع الطلب، ثم تأتي الخطوة السادسة وهي التأكد ومراجعة البيانات بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة حيث يتم تقديم طلب التسجيل.