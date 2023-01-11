"حساب المواطن" يحدد بالتفصيل خطوات التسجيل في البرنامج

استعرض برنامج "حساب المواطن" خطوات التسجيل، موضحًا أن الخطوة الأولى تتمثل في إنشاء حساب جديد؛ حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية "رقم الهوية- رقم الجوال- تاريخ الميلاد".
وأضاف البرنامج اليوم: الخطوة الثانية تتمثل في تسجيل الدخول للموقع، حيث سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
وأردف: الخطوة الثالثة هي تغيير كلمة المرور، حيث يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور، والخطوة الرابعة هي إدخال البيانات حيث يقوم المتقدم بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات.
وتابع: الخطوة الخامسة هي رفع الوثائق المطلوبة، حيث ستظهر الوثائق المطلوبة "إن وجدت" عند إتمام رفع الطلب، ثم تأتي الخطوة السادسة وهي التأكد ومراجعة البيانات بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة حيث يتم تقديم طلب التسجيل.