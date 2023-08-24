ضبط 15 شخصًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في المدينة ومكة والرياض

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط (8) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (7) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسيتين المصرية والسورية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.