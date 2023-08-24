محليات

ضبط 15 شخصًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في المدينة ومكة والرياض

"الأمن البيئي" يدعو للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية
ضبط 15 شخصًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في المدينة ومكة والرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مخالفاً لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط (8) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (7) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسيتين المصرية والسورية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

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