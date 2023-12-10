"شاملاً الدعم الإضافي".. بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر ديسمبر لمُستفيدي "حساب المواطن"

بدأ في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم، إيداع الدعم المخصّص لشهر ديسمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد، بإذن الله.
يُذكر أن البرنامج كان قد أودع في التاسع من نوفمبر الماضي 3.4 مليار ريال مخصّص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والسبعين 10.7 مليون مستفيد وتابع.
وذكر حينها مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 181 مليار ريال، منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالاً.