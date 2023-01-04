زوار مهرجان الإبل يشاهدون الدورية الميدانية الذكية المجهزة بأحدث الكاميرات

تشارك الإدارة العامة لدوريات الأمن في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية، الصياهد، شمال شرق مدينة الرياض، بعرض عدد من المركبات والتجهيزات التقنية الحديثة.
وتستعرض الإدارة لزوار المعرض الدورية الميدانية الذكية المجهزة بأحدث التقنيات والكاميرات وتجهيزات رجال الأمن في المهام الميدانية، وجهودهم في تعزيز الأمن والسلامة للمواطن والمقيم والزائر، إضافة إلى الأسلحة والأزياء والمركبات التاريخية.
يذكر أن معرض وزارة الداخلية يواصل استقبال زواره حتى 15 يناير الجاري، وتقديم خدمات تجديد جواز السفر السعودي وبطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى استعراض البرامج والمبادرات التوعوية وتحدّي أبشر، وركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وإتاحة خدمة تفعيل الحسابات في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.