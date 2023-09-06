ضمن جهوده لدعم صناعة الخدمات المالية.. "ساما" يختتم برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج

واستهدف البرنامج في هذه النسخة تدريب العديد من خريجي وخريجات الجامعات المحلية والدولية المعتمدة؛ حيث انخرطوا في برنامج مكثف لمدة ستة أشهر، تضمّن تدريبًا على رأس العمل في عدد من إدارات البنك المركزي، إلى جانب الزيارات الميدانية، ودورات مكثفة لتطوير المهارات الفنية والسلوكية، والتوجيه والإرشاد، والتأهيل للحصول على اعتمادات مهنية متخصصة.