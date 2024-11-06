"مكافحة الفساد": القبض على مواطن استخرج تمويلاً بقيمة 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية

القضية الأولى: ‎بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، تم القبض على المواطن/ خالد إبراهيم الجريوي؛ لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية، واستخراج تمويل بمبلغ (493.000.000) أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال بطريقة غير نظامية، من خلال قيام الأول بتقديم طلب تمويل، يتضمن صكوكًا لعقارات غير صحيحة، وعقودًا وهمية لاستثمار تلك العقارات من قِبل جهات حكومية، وقيام الثاني بقبول طلب الأول، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك، الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة. وبعد استلام الأول مبلغ التمويل قام بتحويل مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال لخارج السعودية، وشراء عقارات، وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها. كما تم إيقاف (عبدالله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي وعبدالرحمن مطر الشمري) من منسوبي المديرية العامة للجوازات؛ لقيامهم بتسهيل دخول وخروج الأول للمملكة ومنها بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها. وقد أقر المتهمون بما أُسند إليهم من تهم، وتم إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.