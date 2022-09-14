"الأزياء" تطلق برنامجين تدريبين في مجال الأزياء الفاخرة

أعلنت هيئة الأزياء اليوم، عن إطلاق برنامجين تدريبين في مجال في مجال الأزياء الفاخرة، وهما "إدارة الأزياء الفاخرة"، و"تدريب المدربين في مجال إدارة الأزياء الفاخرة"، واللذان سيقامان في الرياض ابتداءً من شهر أكتوبر القادم؛ وذلك بهدف تمكين المواهب المحلية في مجال الأزياء الفاخرة، وإعداد مدربين متمكنين في مجال إدارتها.
ويركز برنامج "إدارة الأزياء الفاخرة" على موضوعات محددة في مجال الأزياء والعلامات التجارية الفاخرة، تشمل إدارة العلامة التجارية من وجهة نظر استراتيجية وتشغيلية في قطاعات الأزياء، والخصائص المميزة للهوية والأزياء وإدارة العلامات التجارية الفاخرة، إضافة إلى الأدوات والمنهجيات لبناء استراتيجية مميزة للعلامة التجارية، وكيفية الاستفادة من إرث العلامة التجارية لتحويلها إلى محرك للنمو، ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة في البرنامج إلى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1164/new.
أما البرنامج الثاني "تدريب المدربين في مجال إدارة الأزياء الفاخرة"؛ فهو برنامج تدريبي مكثف يضم عدة مسارات؛ مستهدفًا بذلك تطوير مهارات المدربين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات السعودية؛ لتأهيلهم وإعدادهم في مجال التدريب على إدارة الأزياء الفاخرة، ويشمل القضايا الرئيسية والتطورات في قطاع الأزياء، ويتناول البرنامج محاور رئيسية في مجال الأزياء، مثل: اكتساب مفاهيم عميقة لثقافة الأزياء، وامتلاك رؤية لنماذج الأعمال الجديدة في صناعة الأزياء والتحديات المرتبطة بها، والاطلاع على المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الأزياء، والتوقعات الجديدة من العملاء، إلى جانب تعزيز مهارات المشاركين من خلال التعرف على أحدث التقنيات والأدوات في هذا المجال.. ويمكن التسجيل فيه عبر الموقع الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1165/new.
وسيتم تقديم البرنامجين من خلال ثلاث مسارات؛ حيث سيكون المسار الأول محليًّا في مدينة الرياض، أما الثاني فسيكون دوليًّا في مدينة باريس لاكتساب الخبرة العملية والواقعية من خلال الزيارات الميدانية لأشهر العلامات الفاخرة، ويركز المسار الثالث على تقديم مشروع خاص في مجال إدارة الأزياء الفاخرة، ويتم عرضه على لجنة مختصة لتقييمه، كما سيتم دعم المشاركين من خلال جلسات إرشادية لتوجيههم في الإعداد للمشروع النهائي.