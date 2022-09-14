"الأزياء" تطلق برنامجين تدريبين في مجال الأزياء الفاخرة

أما البرنامج الثاني "تدريب المدربين في مجال إدارة الأزياء الفاخرة"؛ فهو برنامج تدريبي مكثف يضم عدة مسارات؛ مستهدفًا بذلك تطوير مهارات المدربين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات السعودية؛ لتأهيلهم وإعدادهم في مجال التدريب على إدارة الأزياء الفاخرة، ويشمل القضايا الرئيسية والتطورات في قطاع الأزياء، ويتناول البرنامج محاور رئيسية في مجال الأزياء، مثل: اكتساب مفاهيم عميقة لثقافة الأزياء، وامتلاك رؤية لنماذج الأعمال الجديدة في صناعة الأزياء والتحديات المرتبطة بها، والاطلاع على المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الأزياء، والتوقعات الجديدة من العملاء، إلى جانب تعزيز مهارات المشاركين من خلال التعرف على أحدث التقنيات والأدوات في هذا المجال.. ويمكن التسجيل فيه عبر الموقع الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1165/new.