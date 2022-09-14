محليات

باقتراب 2023.. مستشفى الولادة بجازان هيكل متعثر ومناشدات الأهالي مستمرة

بميزانية تفوق 300 مليون ريال وكان يُفترض أن يرى النور منذ سنوات
مشروع مستشفى النساء والولادة في جازان
مشروع مستشفى النساء والولادة في جازان
محمد المواسي

تتواصل مطالبات أهالي منطقة جازان بتسريع عملية إنشاء مشروع مستشفى النساء والولادة بالمنطقة الذي كان من المفترض أن يرى النور آخر عام 1438، بميزانية تفوق 300 مليون ريال؛ لكن سحب المشروع من المقاول تسبب قي تأخير طويل وتوقف للمشروع منذ سنوات حتى هذه الأيام، رغم الضغوط التي تشهدها أقسام الولادة في مستشفيات المنطقة.

ويعتبر مشروع مستشفى النساء والولادة من المشاريع الهامة التي طُرحت عبر وزارة الصحة مباشرة، بعدما سحبت الوزارة مشروعها من المقاول لم تتم ترسيته على مقاول آخر لفترة طويلة؛ مما جعل المستشفى يظل متعثرًا حتى هذه الأيام رغم الاحتياج الكبير له.

وفي رد على مطالبات سابقة قالت "صحة جازان": في مطلع 2019 تم إيقاف المقاول، ويجري سحب المشروع، ويحتاج ٦ أشهر لإنهاء إجراءات إعادة الطرح العام والترسية، والتنفيذ ٤ سنوات؛ نتوقع نهاية المشروع في العام ٢٠٢٣م".

جازان
مشروع مستشفى النساء والولادة

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