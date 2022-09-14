باقتراب 2023.. مستشفى الولادة بجازان هيكل متعثر ومناشدات الأهالي مستمرة

تتواصل مطالبات أهالي منطقة جازان بتسريع عملية إنشاء مشروع مستشفى النساء والولادة بالمنطقة الذي كان من المفترض أن يرى النور آخر عام 1438، بميزانية تفوق 300 مليون ريال؛ لكن سحب المشروع من المقاول تسبب قي تأخير طويل وتوقف للمشروع منذ سنوات حتى هذه الأيام، رغم الضغوط التي تشهدها أقسام الولادة في مستشفيات المنطقة.
ويعتبر مشروع مستشفى النساء والولادة من المشاريع الهامة التي طُرحت عبر وزارة الصحة مباشرة، بعدما سحبت الوزارة مشروعها من المقاول لم تتم ترسيته على مقاول آخر لفترة طويلة؛ مما جعل المستشفى يظل متعثرًا حتى هذه الأيام رغم الاحتياج الكبير له.
وفي رد على مطالبات سابقة قالت "صحة جازان": في مطلع 2019 تم إيقاف المقاول، ويجري سحب المشروع، ويحتاج ٦ أشهر لإنهاء إجراءات إعادة الطرح العام والترسية، والتنفيذ ٤ سنوات؛ نتوقع نهاية المشروع في العام ٢٠٢٣م".