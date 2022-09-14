باقتراب 2023.. مستشفى الولادة بجازان هيكل متعثر ومناشدات الأهالي مستمرة

تتواصل مطالبات أهالي منطقة جازان بتسريع عملية إنشاء مشروع مستشفى النساء والولادة بالمنطقة الذي كان من المفترض أن يرى النور آخر عام 1438، بميزانية تفوق 300 مليون ريال؛ لكن سحب المشروع من المقاول تسبب قي تأخير طويل وتوقف للمشروع منذ سنوات حتى هذه الأيام، رغم الضغوط التي تشهدها أقسام الولادة في مستشفيات المنطقة.