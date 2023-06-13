أبكرُ شروق وغروب.. "المسند": كل يوم يمر يأخذ النهار من الليل ثانية!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم الثلاثاء 24 ذو القعدة يوافق 7 نوء الثريا و85 من فصل الربيع؛ مشيرًا إلى أنه في هذه الفترة يطول النهار بمقدار 15 ثانية على حساب الليل، وكل يوم يمر يأخذ النهار من حصة الليل ثانية واحدة تقريبًا حتى 21 من يونيو الجاري.