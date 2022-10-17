"الأسمري" يكشف كيف تحولت عسير من حالة العجز في المياه إلى الوفرة

يُذكر أنه في عالم يزداد تعقيدًا تتقدم التكنولوجيا بســرعة وهذا يجعل العمل وفق خطط وبرامج علمية مبتكرة جزء أساسي لنجاح أي منظومة، فالمؤسسة العامة لتحلية المياه لم تعد فقط قائدة لقطاع إنتاج المياه إقليميًا، بل هي اليوم تمثل بيت خبرة عالمياً في تطوير أنظمة تحلية ذات كفاءة عالية وصديقة للبيئة، وهي المرجع الأول للابتكار في هذا القطاع، وتتضح هذه الخبرات في مشروعات المؤسسة المنفذة التي باتت تُحقق اليوم الكثير من مستهدفات رؤية 2030 في المجالات الاقتصادية والبيئية.