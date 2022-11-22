رافعًا شعار "كسر الهيبة".. كاتب سعودي توقّع هزيمة الأرجنتين

تصنيف منتخبات العالم

ويؤكد "خال" أن: "تصنيف منتخبات العالم وفق ترتيب الفيفا الذي يعتمد على النتائج لكل منتخب، وتلك التصنيفات منحت بعض المنتخبات الهيبة، وإصباغ بريق القوة لكل منتخب وفق تدرجه في الترتيب، إلا أن هذا التصنيف غير ملزم بالثبات، ورأينا عبر السنوات أن كثيرًا من المنتخبات تغير ترتيبها وفق النتائج، ويصبح الفيصل في الهيبة مقدار ما تحقق من نتائج إيجابية، ولأن الأرجنتين ذات هيبة اكتسبتها عبر سنوات طويلة، تجعل حضورها مرعبًا للطرف الآخر.. ويزداد ضغط الهيبة حينما تنعدم المواجهة مع هذا المهيب".