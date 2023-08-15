"إنذار أحمر".. "الأرصاد": أمطار غزيرة إلى متوسطة خلال اليوم بهذه المناطق

ونبَّه المركز من هطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة.