برعاية "سعود الطبية".. أكثر من 130 متحدثًا ضمن فعاليات مؤتمر المسالك البولية بالرياض

ويشارك في المؤتمر العديد من أساتذة وعلماء المسالك البولية، إضافة إلى أكثر من 130 متحدثًا من داخل وخارج المملكة، كذلك بروفيسور دانيال يون، وبروفيسور ستيليو رينيه، ودكتورة إليزابيث من الولايات المتحدة الأمريكية، وبروفيسور هاشم هاشم، وبروفيسور عمرو عمارة من إنجلترا، وبروفيسور حسن أبو العينين من مصر، وبروفيسور سيردار من تركيا.