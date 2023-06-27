محليات

شرطة جدة تقبض على مقيم لترويجه "الشبو"

توقيفه واتخاذ الإجراءات وإحالته لجهة الاختصاص
شرطة جدة تقبض على مقيم لترويجه "الشبو"

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة جدة
الشبو

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org