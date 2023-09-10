"الرويحلي" لـ"سبق": 4 أسباب وراء إعجاب قادة "العشرين" والعالم بشخصية ولي العهد ورؤيته الطموحة

ونوه "الرويحلي" بأن انتقال المملكة إلى مراحل صناعية سترى النور قريباً، وانتقال مقارّ عالمية وإقليمية إلى المملكة من دول كان لها السبق في هذا المجال، ويعد هذا تحولاً كبيراً والعالم رأى ذلك، مضيفاً أن السبب الرابع هو رؤية العالم لهذا التحول في سياسة المملكة وهذا الانفتاح وهذه الحيوية لهذه الدولة ذات الديناميكية والسياسة التي لم يسبق لها مثيل في العالم العربي والإسلامي وهي سياسة فريدة ومؤثرة وقوية وفيها من بُعد النظر والأهداف المُستقبلية التي سيكون لها تأثير.