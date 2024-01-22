"الندوة العالمية للشباب الإسلامي" تؤسس مركزاً للأيتام بالسنغال

وأضاف بأن الأهالي وأسر الأيتام عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بهذا المشروع الذي سيلبي لهم رافداً مهماً لهم ولأبنائهم، وقدموا شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً على دعمها الإنساني وعنايتها بهذه الشريحة التي تفتقد العَائل والمُعين وتحتاج لمن يقوم على رعايتها وتوفير المحضن التربوي والتعليمي ليسهم في تأسيس مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم.