"الندوة العالمية للشباب الإسلامي" تؤسس مركزاً للأيتام بالسنغال

وضع مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في السنغال حجر الأساس لمركز الفلاح للأيتام في قرية "كوتناجا بمدينة كولخ" التي تبعد عن العاصمة "دكار" (470) كم.
وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب الندوة في السنغال فتحي عيد، أن المركز يخدم (3000) نسمة ضمن (220) أسرة من سكان المنطقة ويضم فصولاً دراسية وسكناً للمعلمين والأيتام مع دورات مياه ومستودع ومطبخ لتوفير الرعاية الكاملة للمستفيدين.
وأضاف بأن الأهالي وأسر الأيتام عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بهذا المشروع الذي سيلبي لهم رافداً مهماً لهم ولأبنائهم، وقدموا شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً على دعمها الإنساني وعنايتها بهذه الشريحة التي تفتقد العَائل والمُعين وتحتاج لمن يقوم على رعايتها وتوفير المحضن التربوي والتعليمي ليسهم في تأسيس مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم.
وقال "عيد" إن "الندوة العالمية" تواصل جهودها في تقديم هذه الأعمال والبرامج التي تهتم بالأيتام وتأخذ بأيديهم لمواجهة صعوبات الحياة عبر هذه الدور والمراكز التي تُنشئها في المناطق الأكثر احتياجاً لتحقق رسالتها السامية في مجالات العمل الخيري والإنساني.