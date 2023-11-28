"الشعباني": الحرب بين "حماس" وإسرائيل أسقطت أيّ سلام كان ممكنًا في الشرق الأوسط

ويضيف "عبدالعزيز الشعباني": قد يتّفق الكثير بأن السنوات الطويلة من التعامل مع أمريكا أثبتت أن سياستها في الشرق الأوسط متحيّزة وسبب في عدم الاستقرار، وترفع شعارات غير حقيقية كالديموقراطية، والحرية وحقوق الإنسان، متّخذةً إياها مسرحًا لتجاربها في تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة، ومسقطة بذلك كل ما تبقى من مفاهيم السيادة التي نصت عليها معاهدة "وستفاليا"، وأن الأمر الذي يتعجّب منه البعض، هو أن أمريكا لا تزال راغبة في قيادة العالم على هذا النحو لـ100 عام، فهل يستطيع العالم أن يحتمل ذلك؟