"الشعباني": الحرب بين "حماس" وإسرائيل أسقطت أيّ سلام كان ممكنًا في الشرق الأوسط

قال الباحث في مركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية، عبدالعزيز الشعباني: "إن الحرب الدائرة حاليًّا بين جماعة حماس وإسرائيل، أسقطت أيّ سلام كان ممكنًا في الشرق الأوسط، على الأقلّ في المنظور القريب، ولا أدلّ على ذلك من إصرار إسرائيل على توسيع نطاق الحرب".
وأضاف الباحث المتخصص في الشؤون الصينية: أن دعم أمريكا لإسرائيل بشكلٍ لا متناهٍ أدّى إلى تفاقم الصراعات، وفي المقابل نجد الصين، الدولة التي تناظر أمريكا في تسنّم قمة الاقتصاد العالمي؛ تعمل بشكلٍ متّزن على تعزيز السلام وإنهاء الحرب، ومحاولة حلّ قضايا الشرق الأوسط بشكل سلمي، مع التزامها باستعادة السلام الإقليمي من منطلق موقعها الدولي.
وأكّد "الشعباني" أن أمريكا تفتقر حاليًّا إلى الساسة المسؤولين، وتصرّ على انتهاج سياسات تعرض شعوب الشرق الأوسط للخطر، وهذا هو السبب الجذري للفوضى؛ ما يجعل المسؤولية تقع فقط على دول المنطقة بأن تتّحد ولا تنتظر من ينقذها.
وأشار الباحث "الشعباني" إلى ما تناقلتْه وكالات الأنباء الدولية قبل أيام عن تصريح للرئيس الروسي "بوتين"، حول هذا الشأن، وقوله: "إنهم يستخدمون مجموعة متنوعة من الوسائل لزعزعة استقرار المجتمعات والأديان وتقسيمها، وإن من يقفون خلف الصراع في الشرق الأوسط والأزمات الإقليمية الأخرى يزرعون الكراهية وتحريض الناس في جميع أنحاء العالم".
ويضيف "عبدالعزيز الشعباني": قد يتّفق الكثير بأن السنوات الطويلة من التعامل مع أمريكا أثبتت أن سياستها في الشرق الأوسط متحيّزة وسبب في عدم الاستقرار، وترفع شعارات غير حقيقية كالديموقراطية، والحرية وحقوق الإنسان، متّخذةً إياها مسرحًا لتجاربها في تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة، ومسقطة بذلك كل ما تبقى من مفاهيم السيادة التي نصت عليها معاهدة "وستفاليا"، وأن الأمر الذي يتعجّب منه البعض، هو أن أمريكا لا تزال راغبة في قيادة العالم على هذا النحو لـ100 عام، فهل يستطيع العالم أن يحتمل ذلك؟