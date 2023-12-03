بعد توقف الإنتاج لسنوات.. مواطنون في عسير يُعيدون تأهيل مزارع البن التقليدية

وأوضح أحد ملاك المزارع، علي بن سعيد الشهري، أنه بدأ هو وبعض الأهالي، منذ عشر سنوات تقريبًا، في إعادة تأهيل مزارع البن وإيصال الماء لها عن طريق تجميع المياه في "البرك" التقليدية المعتمدة على الأمطار والعقوم والمجاري الساقطة من أعالي الجبال، وكذلك إنشاء خزانات خرسانية لتخزين الماء فيها.