إنجاز غير مسبوق خليجيًّا.. "سليمان الحبيب" تحصل على اعتماد ISQua EEA كمُقَيّمة للمنشآت الصحية

كما أن المجموعة هي الأولى على مستوى القطاعين العام والخاص في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، في تطوير المعايير الدولية والحصول على موافقة ISQua EEA، ويُعد الإصدار الأول من "معايير الحوكمة السريرية للرعاية المتمحورة حول الشخص"، خطوةً في غاية الأهمية، اتخذتها المجموعة لتوحيد خدمات الرعاية الصحية، على أساس مفهومي الرعاية المركزة والحوكمة السريرية في مجاليْ تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وإدارة المخاطر.. تحقق هذا النجاح نتاج حصيلة رائعة من العمل الجماعي المنظم لفريق إدارة تحسين الجودة بالمجموعة، وكذلك خبراء المشاريع والأكاديميين.