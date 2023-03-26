إنجاز غير مسبوق خليجيًّا.. "سليمان الحبيب" تحصل على اعتماد ISQua EEA كمُقَيّمة للمنشآت الصحية

حصلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية على اعتماد جمعية التقييم الخارجي ISQua EEA، كجهة اعتماد مختصة للمنشآت الصحية؛ في إنجازٍ نوعي جديد وغير مسبوق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وصادقت الجمعية على "معايير المجموعة للحوكمة السريرية للرعاية المتمحورة حول المريض".
وتتبع EEA للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA، أكبر منظمة دولية حيادية في مجال الجودة، ووضَعَ هذا النجاح اللافت المملكةَ ضمن قائمة الدول التي طوّرت المعايير المعتمدة من الجمعية.
وأصبحت المجموعة بعد هذا الاعتماد بشكل رسمي جهة صحية مفوضة باعتماد المنشآت الصحية وفق المعايير الخاصة بها، ومعتمدة من الجهات العالمية المختصة.. وأدخل هذا الإنجاز الفريد الذي تحقق، المملكة في قائمة الدول التي طوّرت المعايير المعتمدة من قِبَل ISQua EEA.
وتعتبر المجموعة حاليًا مقدم خدمات الرعاية الصحية الأول في المملكة، الذي لديه هذا المزيج الفريد من الرعاية الصحية التي تركز على المريض والحوكمة السريرية في مجموعة واحدة من المعايير؛ إذ اعتمدت ISQua EEA"" 91 معيارًا بما فيها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ومطبقة في 33 دولة.
كما أن المجموعة هي الأولى على مستوى القطاعين العام والخاص في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، في تطوير المعايير الدولية والحصول على موافقة ISQua EEA، ويُعد الإصدار الأول من "معايير الحوكمة السريرية للرعاية المتمحورة حول الشخص"، خطوةً في غاية الأهمية، اتخذتها المجموعة لتوحيد خدمات الرعاية الصحية، على أساس مفهومي الرعاية المركزة والحوكمة السريرية في مجاليْ تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وإدارة المخاطر.. تحقق هذا النجاح نتاج حصيلة رائعة من العمل الجماعي المنظم لفريق إدارة تحسين الجودة بالمجموعة، وكذلك خبراء المشاريع والأكاديميين.
واستحقت المجموعة هذا الاعتماد بتميزها ونجاحاتها الكبيرة، والتزامها بأعلى معايير الجودة والعمل على تطويرها، إضافة إلى مصداقيتها ومكانتها كأكبر مقدم رعاية صحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وفقًا لتقرير أعدته صحيفة الاقتصادية، وبعد حصولها على هذا الاعتماد المهم أصبحت المجموعة جاهزة لاعتماد المستشفيات الأخرى بناءً على معاييرها الخاصة لـ"الرعاية التي تركز على الشخص والحوكمة السريرية".