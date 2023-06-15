"الإرشاد الزراعي" يوجه مجموعة من النصائح لمزارعي النخيل في المدينة المنورة

وجّه حساب الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من النصائح للمزارعين في منطقة المدينة المنورة؛ لضمان الحصول على منتج عالي الجودة من النخيل.
وقال الإرشاد الزراعي: "أخي مزارع النخيل في منطقة المدينة المنورة، مكافحة الآفات، وتكميم العذوق من أهم عمليات الخدمة الزراعية الواجب القيام بها خلال شهر يونيو لضمان الحصول على منتج عالي الجودة".
وأضاف في إنفوجراف تعريفي نشره اليوم أن مكافحة آفة الغبيرة وحشرات البق الدقيقي والحشرات القشرية على النخيل ضرورة خلال يونيو للحصول على منتج عالي الجودة.