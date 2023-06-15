"الإرشاد الزراعي" يوجه مجموعة من النصائح لمزارعي النخيل في المدينة المنورة

وقال الإرشاد الزراعي: "أخي مزارع النخيل في منطقة المدينة المنورة، مكافحة الآفات، وتكميم العذوق من أهم عمليات الخدمة الزراعية الواجب القيام بها خلال شهر يونيو لضمان الحصول على منتج عالي الجودة".