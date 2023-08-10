"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وجازان وعسير والباحة.
وتفصيلاً، نبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية، وتشمل القنفذة والليث والشعيبة، وأمطارًا خفيفة على الطائف، وأمطارًا متوسطة على أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وأمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة تصل سرعتها إلى 49 كم في الساعة، وتشمل الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وجريان السيول وتساقط البرد، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة وشبه انعدام للرؤية، وتشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا شديدة تصل سرعتها إلى 49 كم في الساعة، وتشمل الوجه وأملج وتبوك، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.