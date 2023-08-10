"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية، وتشمل القنفذة والليث والشعيبة، وأمطارًا خفيفة على الطائف، وأمطارًا متوسطة على أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.