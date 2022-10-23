عبدالله الراجحي: ارتفاع أرباح مصرف الراجحي بنسبة 18.7% للأشهر التسعة الأولى من العام 2022 م لتبلغ 12,746 مليون ريال

أعلن الاستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس ادارة مصرف الراجحي ان المصرف حقق ارباحا في الربع الثالث من العام الحالي 2022م بلغت 4,355 مليون ريال، مقارنة مع 3,794 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 14.8%. وبهذا يكون اجمالي ارباح المصرف للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 12,746 مليون ريال، مقارنة مع 10,734 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2021، وبنسبة زيادة قدرها 18.7%. وارتفع اجمالي دخل العمليات للأشهر التسعة الأولى بنسبة 13.0% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات ورسوم العمليات. وواصل المصرف تدعيم سياسته المالية المتحفظة وهو ما انعكس بشكل إيجابي على قوة المركز المالي للمصرف، حيث بلغت نسبة تغطية القروض الغير عاملة أكثر من 272%.