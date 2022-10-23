عبدالله الراجحي: ارتفاع أرباح مصرف الراجحي بنسبة 18.7% للأشهر التسعة الأولى من العام 2022 م لتبلغ 12,746 مليون ريال

أعلن الاستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس ادارة مصرف الراجحي ان المصرف حقق ارباحا في الربع الثالث من العام الحالي 2022م بلغت 4,355 مليون ريال، مقارنة مع 3,794 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 14.8%. وبهذا يكون اجمالي ارباح المصرف للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 12,746 مليون ريال، مقارنة مع 10,734 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2021، وبنسبة زيادة قدرها 18.7%. وارتفع اجمالي دخل العمليات للأشهر التسعة الأولى بنسبة 13.0% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات ورسوم العمليات. وواصل المصرف تدعيم سياسته المالية المتحفظة وهو ما انعكس بشكل إيجابي على قوة المركز المالي للمصرف، حيث بلغت نسبة تغطية القروض الغير عاملة أكثر من 272%.
وأضاف الراجحي أن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 35.4% لتصل الى 86 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، كما ارتفع اجمالي الموجودات ليصل إلى 741 مليار بنسبة زيادة بلغت 27.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الاصول التمويلية للمصرف 557 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 32.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن أرصدة العملاء ارتفعت بنسبة 16.2% لتبلغ 556 مليار ريال كما في نهاية التسعة أشهر الأولى، كما بلغ معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.5% و23.08% على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال الفترة 3.16 ريال. ولفت رئيس مجلس الإدارة الى ان الربع الثالث شهد نجاح المصرف في أغلاق عملية تمويل جماعي بصيغة المرابحة والمتماشي مع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة بقيمة تزيد عن الـمليار دولار أمريكي لمدة 3 سنوات.
وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية عبر الأستاذ عبد الله الراجحي عن سعادته ومنسوبي المصرف بانطلاق "برنامج مصرف الراجحي لرعاية الايتام التعليمي" حيث بدأ قرابة 100 طالب وطالبة من الأيتام الملتحقين بالبرنامج دراستهم بشكل فعلي في 20 جامعة اهلية على مستوى المملكة في تخصصات الطب البشري والصيدلة والعلوم الطبية والهندسة والطيران إضافة إلى الأمن السيبراني والقانون وإدارة الأعمال.
وأشار الى بلوغ اجمالي تبرعات عملاء مصرف الراجحي الكرام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" 3,000,000 ريال تبرعوا بها عبر نقاطهم المكتسبة من برنامج مكافأة ضمن مبادرات المصرف لإشراك العملاء في برامجه الاجتماعية.
وأختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحه بتقديم الشكر لعملاء المصرف لولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع التطورات التي انجزها المصرف خصوصا في مجال المصرفية الرقمية وتقديم المنتجات التمويلية التي تلبي احتياجاتهم. كما قدم الشكر لموظفي المصرف على جهودهم في تحقيق هذه النتائج المتميزة.