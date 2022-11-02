ليسن فالي .. يحتضن مقر الشركات العالمية في قلب الرياض

ويضم المشروع العديد من الأنشطة التجارية والمطاعم والكافيات العالمية التي تتواجد للمرة الأولى في المملكة، كما يضم مجموعة من العيادات المتخصصة ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي ومراكز التجميل والعناية بالجسم، كذلك يوفر ليسن فالي المرافق والمسطحات الخضراء والمساحات المخصصة للمشي والتي بدورها تنعكس في تحسين تجربة السكان والزوار، وذلك لتحقيق مستهدفات مدينة الرياض، من خلال تحسين جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مكانة العاصمة الرياض دولياً، ووضعها على الخارطة العالمية.