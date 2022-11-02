ليسن فالي .. يحتضن مقر الشركات العالمية في قلب الرياض

تمكن مشروع ليسن فالي في قلب العاصمة الرياض من أن يكون معلماً سياحياً، وموقعاً حاضناً لأكثر من 50 شركة وطنية وعالمية، ليوفر بذلك بيئة مناسبة وعصرية ومتكاملة.
ويستوحي المشروع طرازه المعماري من العمارة السلمانية، وهي رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمجال العمراني في العاصمة، والتصور الذي وضع أسسه، حينما كان أميراً للرياض طيلة خمسين عاماً، وتستند على الموروث الثقافي والبيئي للمملكة، وتحاكي التطورات المستقبلية.
ويعد "ليسن فالي" مشروعاً حيوياً متعدد القطاعات والاستخدامات ويضم القطاع الفندقي، المكتبي، السكني، الطبي والتجاري، ويساهم في تحقيق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وتعزيز الاستثمار، وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب الشركات العالمية التي تسعى لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
ومن وادٍ أحاديثه تبهج النفس ويخترق الرياض حاضرة العمران من الشمال إلى الجنوب، ويصب في وادي حنيفة، تم استلهام اسم المشروع من وادي الليسن ليعطي رابطا لمكان الأرض الذي سيشكل أيقونة عمرانية تتناغم مع بقية المشاريع التنموية ذات القيمة والبعد الإنساني.
ويمتد ليسن فالي على مسافة تتجاوز 1200 متراً على طريق الملك خالد وطريق العروبة، مقابل الحي الدبلوماسي، واستقطب أكثر من 50 شركة عالمية ووطنية تدشن مقراتها الإقليمية والرئيسية في مدينة الرياض.
ويضم المشروع العديد من الأنشطة التجارية والمطاعم والكافيات العالمية التي تتواجد للمرة الأولى في المملكة، كما يضم مجموعة من العيادات المتخصصة ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي ومراكز التجميل والعناية بالجسم، كذلك يوفر ليسن فالي المرافق والمسطحات الخضراء والمساحات المخصصة للمشي والتي بدورها تنعكس في تحسين تجربة السكان والزوار، وذلك لتحقيق مستهدفات مدينة الرياض، من خلال تحسين جودة الحياة، وتوليد الوظائف، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مكانة العاصمة الرياض دولياً، ووضعها على الخارطة العالمية.
ويحتوي مشروع ليسن فالي على منطقة سكنية صممت بمفهوم مبتكر لتجربة السكن الحديث، وتقدم هذه المنطقة خدمات متكاملة لساكنيها، بالإضافة إلى مساحات خضراء وحدائق تحيط بالمباني السكنية والتي تمتد لتشمل مطاعم عالمية ومحلية فاخرة ومراكز أعمال مجاورة لتكون مشروعا متكاملا محاطا بأسوار وبوابات خاصة لضمان رقي وجودة الحياة وإضافة أبعاد جديدة للبيئة العمرانية في مدينة الرياض.
وتتميز المباني السكنية بخدمات ومرافق متكاملة خاصة بالسكان تشمل مناطق للاستقبال والضيافة وصالات رياضية ومناطق لألعاب الأطفال والمسابح والملاعب ومركزاً صحيا للياقة.
ويأتي هذا المشروع امتداداً للعديد من المشاريع النوعية التي قامت بتطويرها شركة تطوير مثل (البوابة الاقتصادية، واجهة الرياض، منتجع النخلة، فندق الفيرمونت، ذا زون، لوجيستك بارك والبيوت المكتبية)، إلى جانب عدد من المشاريع الجاري تنفيذها حالياً وسيعلن عن تفاصيلها قريباً.