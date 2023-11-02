"هيئة الاتصالات" تصدر وثيقة تنظيمات تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي

ولفتت إلى أن الوثيقة ستسهم في رفع جودة الخدمات وحماية المستخدمين وتمكين مقدمي خدمات منصات المحتوى الرقمي في المملكة، والتي ستسهم بدورها في جذب الاستثمارات النوعية الأخرى وتحقيق مستهدفات برنامج (IGNITE)، حاثةً مقدمي خدمات منصات المحتوى الرقمي على الاطلاع على الوثيقة واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل دخول الوثيقة التنظيمية حيز النفاذ بتاريخ 1/ 1/ 2024م، مع منح المخاطبين بأحكامها مهلة للالتزام بها حتى تاريخ 8 10/ 2024م ويمكن الاطلاع على الوثيقة من خلال الرابط