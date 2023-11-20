بالذكاء الاصطناعي.. "بيئة مكة" تدرس ترقيم المواشي وتتبع سلالتها وحالتها الصحية بالمملكة

من جانبه، قال الدكتور بسام حسين مشاط الباحث في قسم البحوث البيئية والصحية بمعهد خادم الحرمين الشريفين، إن المعهد يعكف على مد جسور التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة والتركيز على التحديات السابقة لـ"مشروع أضاحي" وبلورتها إلى "أفكار ومشاريع بحثية"، لتطبيقها في الموسم موسم الحج الحالي والمواسم المستقبلية، من خلال مركز المبدعون بجامعة الملك عبدالعزيز كممكن وداعم معرفي واستشاري تشغيلي لمنصة "راس" باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال ترقيم المواشي المستوردة، الأمر الذي سوف يساعد إدارة "مشروع أضاحي" في تتبع المواشي على كامل سلاسل الإمداد.