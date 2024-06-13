"الملكية الفكرية" تنفذ زيارات ميدانية للتوعية وقياس امتثال المنشآت خلال الحج

نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عدداً من الزيارات الميدانية للتوعية وقياس امتثال المنشآت خلال موسم الحج للعام 1445هـ؛ بهدف التأكد من احترام الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بأهمية الامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، مما يسهم في دعم المبدعين والمبدعات في المملكة.
وذكرت الهيئة أنها تواصل جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات، حيث قامت بأكثر من 900 زيارة للتوعية وقياس الامتثال للمنشآت خلال موسم حج هذا العام، منها أكثر من 600 زيارة في مكة المكرمة وأكثر من 300 زيارة في جدة، شملت أكثر من 20 مجمعاً تجارياً، كما تلقت الملكية الفكرية إرساليات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لأكثر من 40 علامة تجارية مقلدة لمنتجات تجاوز عددها 23 ألف منتج يحمل علامة تجارية مقلدة.
وبيّنت الملكية الفكرية أن الزيارات شملت العديد من القطاعات في مختلف المجالات التجارية، منها السلع المنزلية وقطاع المجوهرات والساعات وقطاع الأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية وقطاع أدوات التجميل والعطور، بالإضافة إلى قطاع الملابس والأحذية والإكسسوارات.