"الملكية الفكرية" تنفذ زيارات ميدانية للتوعية وقياس امتثال المنشآت خلال الحج

وذكرت الهيئة أنها تواصل جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات، حيث قامت بأكثر من 900 زيارة للتوعية وقياس الامتثال للمنشآت خلال موسم حج هذا العام، منها أكثر من 600 زيارة في مكة المكرمة وأكثر من 300 زيارة في جدة، شملت أكثر من 20 مجمعاً تجارياً، كما تلقت الملكية الفكرية إرساليات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لأكثر من 40 علامة تجارية مقلدة لمنتجات تجاوز عددها 23 ألف منتج يحمل علامة تجارية مقلدة.