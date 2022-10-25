مخيف ونادر.. "المسند": السعوديون على موعدٍ مع مشاهدة النجوم في وضح النهار!

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه "لن يشاهد هذا الكسوف في جميع مناطق المملكة ككسوفٍ كلي، بل هو محدودٌ في شريط جغرافي ضيق من الأراضي السعودية، لذا فمَن شاهد الكسوف (الكلي) في مدينةٍ معينة فلن يشاهده مرة أخرى في المدينة نفسها إلا بعد مرور 375 سنة (بالمتوسط)، هذا والله أعلم".