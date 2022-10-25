مخيف ونادر.. "المسند": السعوديون على موعدٍ مع مشاهدة النجوم في وضح النهار!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند؛ إن السعوديين سيشاهدون كسوفاً شمسياً كلياً مخيفاً ونادراً؛ حيث يرون النجوم والكواكب في وضح النهار، وذلك عام 2027م، يليه كسوفٌ كلي آخر عام 2034م والفترة الفاصلة بينهما ست سنوات فقط.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه "لن يشاهد هذا الكسوف في جميع مناطق المملكة ككسوفٍ كلي، بل هو محدودٌ في شريط جغرافي ضيق من الأراضي السعودية، لذا فمَن شاهد الكسوف (الكلي) في مدينةٍ معينة فلن يشاهده مرة أخرى في المدينة نفسها إلا بعد مرور 375 سنة (بالمتوسط)، هذا والله أعلم".