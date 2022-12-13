"النيابة العامة": السجن والغرامة لكل من "يعمل بالتعدين" دون ترخيص

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها دون ترخيص، والحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، ورد المال محل الجريمة أو رد قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ورد أي عائد ترتب من ذلك المال".