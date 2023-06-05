‏هل يمكن وصف موسم الأمطار لهذا العام على السعودية بأنه تغير مناخي؟

كشف أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، مدى صحة وصف موسم الأمطار لهذا العام بأنه "تغير مناخي".
وبيّن "المسند" أن "الصحيح أن التغير المناخي لا يحدث في غضون فصل واحد أو سنة، وإنما يحدث التغير المناخي تدريجيًا، وعلى مدى زمني طويل، قد يستمر لبضعة عقود، وهذا من رحمة الله بالإنسان، والحيوان، وحفاظًا على النباتات حتى تتأقلم الحياة مع إيقاعات المناخ الجديد".
وأشار الدكتور "المسند" إلى أنه لا يكون التغير المناخي الطبيعي سريعًا، إلا في حالة كان هناك مؤثر دخيل كانفجار براكين عظيمة على سبيل المثال، أو ضربة نيزك كبير على سطح الأرض؛ وعليه ما حدث في موسم أمطار 1444 (2022-2023) يندرج تحت مسمى حالات جوية نادرة الحدوث.
وقال: "تميز الموسم المطري الحالي بأربع مميزات مجتمعة لا تتكرر إلا نادرًا، وهي توالي الحالات المطرية الغزيرة حتى كتابة هذا التقرير مطلع شهر يونيو، واتساع رقعة الربيع الشاسع والواسع، وندرة العواصف الغبارية، واعتدال درجة حرارة فصلي الشتاء والربيع".
وأشار إلى أنه بات الموسم حديث الناس في معظم المناطق، وهذا قد حدث في مواسم سابقة، ولكن كما ذكرت نادرة الحدوث.
وتابع: "لا نستطيع وصف ما يحدث بأنه انقلاب في الأجواء، وتغير في المناخ اعتمادًا على موسم واحد، بل المسألة تحتاج إلى متابعة سلوك وإيقاعات الطقس خلال 5-10 سنوات قادمة، فإن استمر الحال كما هذا الموسم عندها قد نقول بدأ التحول فعليًا، أو أن يعود الطقس كما كان ولا مؤشرات على تغير مناخي يُسجل. هذا والله أعلم.