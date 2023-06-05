‏هل يمكن وصف موسم الأمطار لهذا العام على السعودية بأنه تغير مناخي؟

‏وتابع: "لا نستطيع وصف ما يحدث بأنه انقلاب في الأجواء، وتغير في المناخ اعتمادًا على موسم واحد، بل المسألة تحتاج إلى متابعة سلوك وإيقاعات الطقس خلال 5-10 سنوات قادمة، فإن استمر الحال كما هذا الموسم عندها قد نقول بدأ التحول فعليًا، أو أن يعود الطقس كما كان ولا مؤشرات على تغير مناخي يُسجل. هذا والله أعلم.