ريال واحد للكيلو.. "أسعار الفواكه والخضار بالشرقية" تنخفض و"الجائلون" في حلبة المنافسة!

انخفضت أسعار الفواكه والخضروات في المنطقة الشرقية بشكل ملحوظ في فصل الشتاء مقارنة بالفصول الأخرى؛ وذلك بسبب وفرة الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات، وانخفاض درجات الحرارة التي تساعد على حفظ المنتجات وتخزينها بشكل صحي وسليم وعدم تلفها.
ووصل سعر بعض المنتجات الزراعية إلى ريال للكيلو، ومنها إلى 2 و3 ريالات للكيلو في الكثير من المراكز التجارية الكبيرة في المنطقة الشرقية؛ بسبب وفرتها في الأسواق وأيضًا طرق تخزينها، إضافة إلى كثرة المحلات والمراكز التجارية الخاصة ببيع الخضار والفواكه.
وينافس الباعة الجائلون للفواكه والخضار، المحلات والمراكز الكبيرة في الأسعار وأيضًا في جودة المنتج؛ فهم يتواجدون بشكل يومي وتحديدًا في حراج السوق لجلب البضاعة في وقت مبكر، ومن ثم توزيعها بشكل سريع على الطرق والشوارع الرئيسية بأقل الأسعار، وعند السؤال عن سبب انخفاض أسعارهم تجد الإجابة: ليس لدينا إيجارات محلات أو رواتب عمالة أو تأمين وغيرها من متطلبات المراكز والمحلات؛ فنحن نسعى ونحرص على الربح القليل الدائم.
ورغم منع وحرص أمانة المنطقة الشرقية من مزاولة الباعة الجائلين لنشاطهم؛ إلا أن أعدادهم في تزايد بمختلف الجنسيات ومختلف الأماكن؛ فيما لا تزال أمانة المنطقة تقوم بعمل جولاتها الميدانية المستمرة للحد من الباعة الجائلين.