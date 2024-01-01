ريال واحد للكيلو.. "أسعار الفواكه والخضار بالشرقية" تنخفض و"الجائلون" في حلبة المنافسة!

وينافس الباعة الجائلون للفواكه والخضار، المحلات والمراكز الكبيرة في الأسعار وأيضًا في جودة المنتج؛ فهم يتواجدون بشكل يومي وتحديدًا في حراج السوق لجلب البضاعة في وقت مبكر، ومن ثم توزيعها بشكل سريع على الطرق والشوارع الرئيسية بأقل الأسعار، وعند السؤال عن سبب انخفاض أسعارهم تجد الإجابة: ليس لدينا إيجارات محلات أو رواتب عمالة أو تأمين وغيرها من متطلبات المراكز والمحلات؛ فنحن نسعى ونحرص على الربح القليل الدائم.