القيادة تشكر وزير الداخلية على تهنئته ونجاح موسم الحج.. الملك وولي العهد: ارتياح الحجاج شهادة للجهود المخلصة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – برقيتي شكر جوابيتين إلى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بمناسبة تهنئتهما بعيد الأضحى المبارك، وإشادته بنجاح موسم حج هذا العام 1446هـ.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج، وتمكين أكثر من 1,673,000 حاج من أداء نسكهم بيسر وطمأنينة، جاء بفضل الله أولًا، ثم بفضل الجهود المتكاملة للأجهزة الأمنية والصحية والتنظيمية والخدمية، التي تم إعدادها وتنفيذها باحترافية عالية.
وأشار – حفظه الله – إلى أن ما لمسه الحجاج من روحانية وسكينة وارتياح في تنقلاتهم بين المشاعر، هو ثمرة حرص وتفاني العاملين كافة، وبيّن أن خدمة الحجاج شرف عظيم نسأل الله أن يعيده علينا باليمن والبركات.
ومن جانبه، ثمّن سمو ولي العهد في برقيته الدور الكبير الذي اضطلعت به منظومة خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن النجاحات المتحققة كانت بتوفيق الله، ثم برعاية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والتنفيذ الدقيق لخطط الحج من جميع الجهات ذات العلاقة.
واختتم سموه بالدعاء بأن يديم الله على المملكة نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعين الجميع على مواصلة خدمة ضيوف الرحمن بما يليق بمكانة المملكة وريادتها في هذا المجال.