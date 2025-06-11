القيادة تشكر وزير الداخلية على تهنئته ونجاح موسم الحج.. الملك وولي العهد: ارتياح الحجاج شهادة للجهود المخلصة

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج، وتمكين أكثر من 1,673,000 حاج من أداء نسكهم بيسر وطمأنينة، جاء بفضل الله أولًا، ثم بفضل الجهود المتكاملة للأجهزة الأمنية والصحية والتنظيمية والخدمية، التي تم إعدادها وتنفيذها باحترافية عالية.