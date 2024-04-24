عددهم يتجاوز 13 ألفاً.. أمير الشرقية يرعى حفل تخرج الدفعة الـ 46 من خريجي جامعة الملك فيصل

وقال د.الدلامي: "خمسون عاماً من مسيرة الجامعة، ووقفة شكر وامتنان لمقام قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- التي رعت هذه النخلة الشامخة "جامعة الملك فيصل" في واحة الأحساء منذ غرسها المبارك، وشملتها بالتوجيه والدعم، ولم تزل هذه الجامعة العريقة تنعم في هذا العهد الزاهر بالرعاية السامية من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وقد فُتحت لها في عصر رؤية المملكة 2030 آفاق رحبة من التطوير والازدهار فلله الحمد والمنة".