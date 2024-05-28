لخدمة الحجاج.. "الهلال الأحمر" بالجوف يهيئ 14 مركزًا و18 فرقة إسعافية

وأضاف أن الإسعاف الجوي التابع للهيئة جاهز للمشاركة عند الحاجة، مشيرًا إلى مشاركة فريق من 100 متطوع ومتطوعة جرى تأهيلهم بالتعاون مع جمعية خدمة الحجاج والمعتمرين، للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن على مستوى العمل الطبي الإسعافي أو الإنساني من خلال الإرشاد والمساعدة وتوفير خدمات العربات المتنقلة لكبار السن وذوي الإعاقة والتنظيم داخل المدينة.