لخدمة الحجاج.. "الهلال الأحمر" بالجوف يهيئ 14 مركزًا و18 فرقة إسعافية

كثف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف, جهوده لخدمة ضيوف الرحمن الذين تستقبلهم المنطقة ومدينة الحجاج بمركز أبوعجرم في رحلتهم لأداء الفريضة، وخصص الفرع الكوادر البشرية وأحدث التجهيزات والتقنيات لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والتوعوية والإرشادية والإنسانية للحجاج.
وأكد مدير الفرع الدكتور ممدوح الرويلي, أن الهيئة تواصل بذل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن بمتابعة من سمو أمير منطقة الجوف المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة الذي وجه ببذل أقصى الجهود لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية مرورًا بالمنطقة, وتقديم أرقى الخدمات لهم ورعايتهم وفق تطلعات الحكومة.
وأوضح الرويلي أن خطة موسم الحج يقوم على تنفيذها 14 مركزاً إسعافياً بالمنطقة تشمل 18 فرقة إسعافية تتمركز على الطرق التي تمر بها حافلات ضيوف الرحمن القادمين لمدينة الحجاج بأبو عجرم عبر منفذ جديدة عرعر من جمهورية العراق الشقيقة وكذلك القادمين من حجاج بلاد الشام ومملكة الأردن الشقيقة عبر منفذ الحديثة.
وأضاف أن الإسعاف الجوي التابع للهيئة جاهز للمشاركة عند الحاجة، مشيرًا إلى مشاركة فريق من 100 متطوع ومتطوعة جرى تأهيلهم بالتعاون مع جمعية خدمة الحجاج والمعتمرين، للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن على مستوى العمل الطبي الإسعافي أو الإنساني من خلال الإرشاد والمساعدة وتوفير خدمات العربات المتنقلة لكبار السن وذوي الإعاقة والتنظيم داخل المدينة.
ونفذ مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة جولة تفقدية على مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم للاطمئنان على مستوى وجودة منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة لضيوف الرحمن.