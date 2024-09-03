القيادة تهنئ حاكمَي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتَي تهنئة بهذه المناسبة، للسيد أليساندرو روسي، والسيدة ميلينا جاسبيروني، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو.