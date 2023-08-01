لبناء مؤشرات لتحليل سوق العمل.. "البيئة" توقّع اتفاقية مع "المرصد الوطني"

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمرصد الوطني للعمل في صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم، اتفاقية لمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.
وتهدف الاتفاقية التي وقّعها وكيل الوزارة للخدمات المشتركة محمد بن علي الزبيدي، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة الجميلي، إلى تحقيق التكامل وتعزيز التعاون المشترك وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بقطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال بناء دراسات وتقارير وأبحاث ومؤشرات لتحليل سوق العمل السعودية، والإسهام في تحديد العرض والطلب لدعم اتخاذ القرار من قبل صناع السياسات.
وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على التعاون لتعزيز المشاركة في سوق العمل، والإسهام في رفع جودة وكفاءة قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ونشر مؤشرات الأداء وقياس الأثر وتطوير منتجات مبنية على الحقائق والبيانات؛ تلبيةً لاحتياجات سوق العمل؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.