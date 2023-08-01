لبناء مؤشرات لتحليل سوق العمل.. "البيئة" توقّع اتفاقية مع "المرصد الوطني"

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها وكيل الوزارة للخدمات المشتركة محمد بن علي الزبيدي، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة الجميلي، إلى تحقيق التكامل وتعزيز التعاون المشترك وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بقطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال بناء دراسات وتقارير وأبحاث ومؤشرات لتحليل سوق العمل السعودية، والإسهام في تحديد العرض والطلب لدعم اتخاذ القرار من قبل صناع السياسات.