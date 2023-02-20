"الفالح": اقتصاد المملكة نما من 600 مليار دولار في 2016 ليتخطى التريليون بنهاية 2022

ولفت "الفالح" إلى أن المستثمر دائمًا ما يبحث عن الاستقرار السياسي، والاقتصادي، والاستقرار التنظيمي والتشريعي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية السانحة دون عوائق، مشيرًا إلى دور وزارة الاستثمار، بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، في إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار تهدف إلى تطوير الفرص الاستثمارية، المواءمة والمساواة بين المستثمرين بكل فئاتهم، التمويل في النظام المالي وتحفيز تقليل التكلفة على المستثمر، وركيزة التشريع والتنظيم.