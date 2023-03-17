311 رأسًا تتنافس على الألقاب.. انطلاقة مميزة لبطولة طرفة لجمال الخيل العربية

وتنافس (193) مالك خيل من مختلف مناطق المملكة مع الانطلاقة على الأشواط التأهيلية للمهرات عمر سنة وسنتين وثلاث سنوات، وفئة الأفراس عمر (4-6) سنوات؛ حيث حصدت المركز الأول بفئة المهرات عمر سنة: فئة (أ) المهرة بيانكا لعمر الهويدي، وفئة (ب) المهرة عشق آل جاسر، للأمير عبدالعزيز بن خالد السديري، وفئة (ج) المهرة دونا أجمل لمربط أجمل.