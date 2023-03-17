311 رأسًا تتنافس على الألقاب.. انطلاقة مميزة لبطولة طرفة لجمال الخيل العربية

ضمن سلسلة بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة بالمملكة، انطلقت فعاليات اليوم الأول لبطولة طرفة لجمال الخيل العربية الأصيلة بمركز العيد للفروسية بالرياض؛ بمشاركة (311) رأسًا من الخيل العربية التي تنافست على ألقاب البطولة من المهرات والأفراس والأمهار والأفحل بمختلف الأعمار.
ويشرف على البطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة؛ حيث تأتي بطولة طرفة لجمال الخيل العربية الأصيلة 2023م حدثاً هاماً وبارزاً في المجال الفروسي والرياضي في الرياض، وشاهداً على التطور الحاصل في المملكة.
وأطلق اسم "طرفة" على البطولة تخليداً لذكرى الفرس طرفة، فرس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، والتي أهداها إلى الملك جورج السادس، ملك إنجلترا عام 1937م بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة، وتقديراً لحسن الضيافة التي تلقاها الأمير فيصل بن عبدالعزيز عندما زار إنجلترا.
وتنافس (193) مالك خيل من مختلف مناطق المملكة مع الانطلاقة على الأشواط التأهيلية للمهرات عمر سنة وسنتين وثلاث سنوات، وفئة الأفراس عمر (4-6) سنوات؛ حيث حصدت المركز الأول بفئة المهرات عمر سنة: فئة (أ) المهرة بيانكا لعمر الهويدي، وفئة (ب) المهرة عشق آل جاسر، للأمير عبدالعزيز بن خالد السديري، وفئة (ج) المهرة دونا أجمل لمربط أجمل.
كما حصدت المركز الأول بفئة المهرات عمر سنتين: "(أ) المهرة أفنان عراب الصحراء لسعد بوبشيت، وفئة (ب) المهرة ليالي السيد لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة"، أما فئة المهرات عمر الثلاث سنوات (أ) فقد حققت المركز الأول المهرة ردي شفاتا لمربط أبهر، وفئة (ب) المهرة دمشق السيد، لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة"، وفي فئة الأفراس عمر (4 -6) سنوات حققت المركز الأول الفرس درة السيد لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة.